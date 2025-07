Cesena, Blesa verso la firma e in porta si valuta Joronen

Il puzzle dei portieri continua ad accompagnare l’estate del Cesena. Il club bianconero vorrebbe realizzare una plusvalenza con la cessione di Klinsmann per poi rimpiazzarlo con un profilo di esperienza. Il figlio d’arte, però, non è intenzionato a fare il secondo altrove e di conseguenza accetterebbe il trasferimento solo a patto di trovare una squadra che gli garantisca il posto da titolare. In A ci sarebbe il Sassuolo, che al momento ha scelto di affidarsi a Turati, mentre in B ci sarebbero le ambiziose Empoli e Palermo. Proprio i rosanero hanno intensificato i contatti con il Cavalluccio, anche se per prima cosa Inzaghi e il suo staff dovranno valutare le condizioni di Alfred Gomis, reduce da un grave infortunio al ginocchio. Se i rosanero dovessero puntare sull’ex portiere del Cesena, per Klinsmann si chiuderebbe un’altra possibilità.

Nel frattempo il direttore sportivo Fusco ha messo nel mirino anche l’esperto finlandese Jesse Joronen, svincolato dopo tre stagioni al Brescia e altri tre anni al Venezia.

Blesa verso la firma

Salito martedì in ritiro, Jalen Blesa sta destando un’ottima impressione durante i primi allenamenti. Oggi il centravanti sarà testato contro il Forlì e la prossima settimana sarà quasi certamente tesserato. Sempre la prossima settimana arriverà anche Marco Olivieri, che riceverà lo svincolo dal collegio arbitrale.

Il saluto di Prestia

Ieri il Cesena ha ufficializzato la cessione di Giuseppe Prestia all’Inter Under 23. L’ex capitano bianconero ha condiviso un messaggio sui social: «Tre anni fa sono entrato in punta di piedi, insieme abbiamo vissuto momenti bellissimi e altri più duri, ma io ho sempre dato tutto. Non pensavo di andare via, ma il calcio è così ed è fatto di scelte inaspettate».