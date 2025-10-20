Cesena, Blesa da valutare verso Bolzano, lo Spezia saluta D’Angelo e chiama Pagliuca

Una domenica di riposo per il Cesena, che tornerà in campo oggi pomeriggio per cominciare a preparare la sesta trasferta stagionale, in programma sabato prossimo a Bolzano (ore 15). Lo staff medico di Mignani dovrà valutare le condizioni di Blesa, uscito ammaccato dalla gara del Picco dopo lo scontro con Sarr in occasione del palo colpito nel primo tempo, ma soprattutto gli eventuali progressi di Magni, Bisoli e Olivieri. Al Druso, invece, mancheranno di sicuro il lungodegente Siano e lo squalificato Bastoni. Nel frattempo, dopo un mese e mezzo senza scossoni, cominciano a “saltare” le prime panchine anche in B.

Ieri ad Empoli ha debuttato, pareggiando 1-1 con il Venezia, Alessio Dionisi, che ha sostituito Guido Pagliuca, il quale torna subito in sella: oggi Pagliuca firmerà con lo Spezia, che ieri, all’indomani del ko con il Cesena, ha deciso di esonerare Luca D’Angelo.