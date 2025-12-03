Cesena, Bisoli prova a forzare i tempi

Il Cesena ha iniziato ieri la settimana di lavoro in vista della sfida di Padova che si disputerà, visto il giorno festivo, lunedì 8 dicembre con inizio alle ore 15. Ieri pomeriggio, dopo tre giorni completi di riposo, i bianconeri si sono ritrovati a Villa Silvia. Erano tutti presenti, compreso Dimitri Bisoli, che ha effettuato un allenamento in parte con il gruppo e in parte differenziato. Bisoli, comunque, sembra sulla via del recupero, questa settimana proverà a forzare un po’ e quasi certamente tornerà a far parte dei convocati in vista della sfida con il Padova: da capire se sia già in grado di giocare qualche minuto dopo i problemi di pubalgia che lo affliggono da un paio di mesi (ultima partita giocata a Frosinone il 30 settembre) oppure se il suo ritorno in campo sarà rimandato alla sfida successiva contro il Mantova.

Intanto oggi i bianconeri si alleneranno ancora a Villa Silvia alle ore 14.30 e la seduta sarà aperta al pubblico. Da domani, invece, gli allenamenti si svolgeranno tutti a porte chiuse. Il programma prevede doppia seduta per domani, allenamento pomeridiano venerdì, allenamenti mattutini sia sabato che domenica.