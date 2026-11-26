Nessun giorno di riposo per il Cesena, che si è ritrovato ieri mattina a Villa Silvia per la ripresa degli allenamenti in vista della trasferta di Vicenza. Al Menti, oltre a Bohinen, non ci sarà neppure Bisoli che si è procurato una lesione di basso grado al bicipite femorale e resterà fuori per almeno altre due settimane, saltando anche le prime due gare di dicembre con Carrarese e Arezzo, con rientro previsto il 12 col Palermo o il 19 a Padova. A centrocampo, dunque, Diamanti avrà una coperta cortissima con Francesconi, Pagano, Dalla Vecchia e Guidi, ai quali si aggiunge il recuperato Schirone. Oggi nuova seduta a Villa Silvia, domani rifinitura e partenza per il Veneto.