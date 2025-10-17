Cesena, Bisoli e Magni non recuperano e si è fermato anche Olivieri

Quattro forfait sicuri e un quinto bianconero in dubbio, che sarà valutato durante la rifinitura di questa mattina dallo staff medico del Cesena. Per la gara di domani sera Mignani dovrà fare i conti con la prima vera emergenza della stagione. Al Picco non ci saranno lo squalificato Bastoni e gli infortunati Siano, Magni e Bisoli. Quest’ultimo continua a lavorare a parte e la speranza è di averlo a disposizione per la partita di sabato a Bolzano o per il turno infrasettimanale di martedì 28 contro la Carrarese. In dubbio, invece, la presenza di Olivieri, che lamenta un fastidio al polpaccio accusato all’inizio della settimana. Non dovesse farcela, davanti ci sarebbe a disposizione solo Diao alle spalle dei titolarissimi Shpendi e Blesa.

Quanto all’undici anti Spezia, le scelte sono abbastanza scontate: tra i titolari dovrebbe rivedersi Frabotta a sinistra, unica novità di formazione rispetto alla squadra schierata da Mignani contro la Reggiana.

