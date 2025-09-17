Cesena, Bisoli e Frabotta affaticati ma recuperabili

Cesena Calcio
  • 17 settembre 2025
Prosegue la marcia di avvicinamento del Cesena alla difficilissima trasferta in programma sabato pomeriggio (ore 15) allo stadio Penzo, sul campo dell’ambizioso Venezia di Giovanni Stroppa. Ieri i bianconeri si sono allenati sia al mattino che al pomeriggio. Nella seconda seduta di giornata Frabotta e Bisoli hanno lavorato a parte per gestire un leggero affaticamento, che però non preoccupa lo staff medico bianconero. Oggi è in programma un solo allenamento pomeridiano a porte chiuse, con inizio alle ore 16, mentre la seduta di domani e la rifinitura di venerdì andranno in scena al mattino, sempre a porte chiuse. Ieri è partita la prevendita per il settore ospiti, al quale possono accedere solo i sostenitori bianconeri muniti di Fidelity (il biglietto costa 28,50 euro e comprende anche il servizio di trasporto acqueo dedicato dal Venice Gate Parking allo stadio e viceversa).

Al momento sono stati venduti 201 tagliandi, con la prevendita che chiuderà venerdì alle ore 19. Senza i gruppi organizzati della curva Mare, al fianco della squadra di Mignani ci sarà comunque un buon numero di tifosi: il Coordinamento riempirà due pullman, mentre Insieme per il Cesena ha comunicato di avere ancora qualche posto libero nella motonave da 150 posti che partirà da Cesenatico alle ore 7 di sabato mattina e che approderà nella zona riservata agli ospiti sull’isola di Sant’Elena.

