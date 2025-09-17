Cesena, Bisoli e Frabotta affaticati ma recuperabili

Prosegue la marcia di avvicinamento del Cesena alla difficilissima trasferta in programma sabato pomeriggio (ore 15) allo stadio Penzo, sul campo dell’ambizioso Venezia di Giovanni Stroppa. Ieri i bianconeri si sono allenati sia al mattino che al pomeriggio. Nella seconda seduta di giornata Frabotta e Bisoli hanno lavorato a parte per gestire un leggero affaticamento, che però non preoccupa lo staff medico bianconero. Oggi è in programma un solo allenamento pomeridiano a porte chiuse, con inizio alle ore 16, mentre la seduta di domani e la rifinitura di venerdì andranno in scena al mattino, sempre a porte chiuse. Ieri è partita la prevendita per il settore ospiti, al quale possono accedere solo i sostenitori bianconeri muniti di Fidelity (il biglietto costa 28,50 euro e comprende anche il servizio di trasporto acqueo dedicato dal Venice Gate Parking allo stadio e viceversa).

Al momento sono stati venduti 201 tagliandi, con la prevendita che chiuderà venerdì alle ore 19. Senza i gruppi organizzati della curva Mare, al fianco della squadra di Mignani ci sarà comunque un buon numero di tifosi: il Coordinamento riempirà due pullman, mentre Insieme per il Cesena ha comunicato di avere ancora qualche posto libero nella motonave da 150 posti che partirà da Cesenatico alle ore 7 di sabato mattina e che approderà nella zona riservata agli ospiti sull’isola di Sant’Elena.