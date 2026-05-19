Cesena, biennale per Natta: la linea è inserire sempre più stranieri in rosa

Mark Natta è il primo arrivo del Cesena 2026-2027: il difensore italo-australiano firmerà un biennale con opzione fino al 2030. Era in scadenza con il Newcastle Jets, formazione della A-League australiana eliminata sabato ai rigori nella semifinale play-off. Insolito che un giocatore arrivi prima che siano scelti direttore sportivo e allenatore. Ma questa è la linea indicata da John Aiello, che sul mercato si fida solo del suo osservatore Bertolini, e con cui è al lavoro per inserire sempre più stranieri, non considerando che il Cesena ha funzionato quando costruito attorno ai ragazzi del proprio vivaio, capaci di trasmettere quel senso di appartenenza che da sempre rappresenta il segreto e la forza del club.

Waiting for Floccari

Sergio Floccari resta sempre il favorito numero 1 per la poltrona di direttore sportivo del Cesena, ma la proprietà americana nelle ultime ore ha un po’ “rallentato” la decisione, in attesa (forse) che possa presentarsi qualche altra occasione. Sarà poi il direttore sportivo (Floccari o chi per lui) a decidere il nome dell’allenatore anche se dagli Stati Uniti l’input che arriva è sempre lo stesso da settimane a questa parte: Ashley Cole è la prima scelta della proprietà.