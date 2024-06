Cesena, biennale per D’Aversa e cambia il modulo

Roberto D’Aversa sta per diventare il nuovo allenatore del Cesena. Firmerà domani un contratto di due anni con opzione fino al 2027 in caso di promozione in Serie A. L’accordo tra il tecnico, il suo entourage e il direttore sportivo Fabio Artico è stato trovato ieri. D’Aversa ha scelto come suo vice Salvatore Sullo, che nell’ultima esperienza di Lecce era stato suo collaboratore tecnico e che per un decennio (dal 2009 al 2019) fu il secondo di Gian Piero Ventura, con Bari, Torino, Chievo e in nazionale. Con sè D’Aversa porterà anche due preparatori atletici e un match analyst, i cui nomi non sono ancora stati resi noti.

L’articolo completo sul Corriere Romagna in edicola