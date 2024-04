Cesena, Berti fino al 2027, c’è la data per l’incontro sul futuro di Toscano

Fabio Artico, John Aiello e Anthony Scotto hanno aumentato il numero delle video conferenze nelle ultime settimane. Da oggi a giovedì 25 aprile, quando la proprietà americana tornerà in Italia, ci saranno altri appuntamenti via computer per iniziare a studiare, se non proprio a programmare, l’anno che verrà. Per un summit faccia a faccia, che alla fine è quello che fa la differenza, bisognerà attendere venerdì 26. Iniziare a organizzarsi subito in vista della prossima stagione, senza attendere la fine della Supercoppa, è assolutamente necessario.

Oltre a parlare di budget e di obiettivi, oltre ad iniziare ad approfondire con Toscano il discorso sul Cesena di domani (con la promozione il contratto del tecnico è stato automaticamente esteso al 2025 e quello di Artico al 2026), c’è prima di tutto una società da strutturare. Perché la Serie B è un mondo completamente differente rispetto alla Serie C anche fuori dal campo ed è impossibile da affrontare con solo un segretario generale e un direttore dell’area tecnica come fatto quest’anno: Marco Valentini e Fabio Artico potrebbero essere anche i migliori del mondo nei rispettivi campi, però in due non possono affrontare la B. Serve che venga messa al loro fianco una figura manageriale.

I giovani fino al 2027

Intanto Artico è al lavoro sui giovani presenti quest’anno in rosa. Nell’ultimo mese Berti ha raggiunto gli obiettivi che erano stati inseriti a contratto e che facevano scattare l’estensione automatica al 2027. Presto firmeranno il prolungamento fino al 2027 (con adeguamento) anche Simone Pieraccini, Matteo Francesconi, Antonio David e Alessandro Giovannini. Questi ultimi due potrebbero poi essere prestati in C per permettere loro di giocare un campionato intero ed essere pronti, fisicamente e caratterialmente, per disputare la stagione successiva a Cesena.