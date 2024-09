Cesena, Berti eletto giocatore del mese in Serie B dall’Aic

L’assocalciatori ha eletto Tommaso Berti calciatore del mese di agosto in Serie B con questa motivazione. “Il Cesena si è presentato in Serie B a sei anni di distanza dall’ultima volta in grande stile. I romagnoli sono ripartiti da un nuovo allenatore, Michele Mignani, ma dagli stessi pilastri della scorsa stagione, dove il cavalluccio ha raggiunto il record di sempre di punti in Serie C (96, in coabitazione col Catanzaro 2022/23).

Tra le certezze del Cesena, oltre a Cristian Shpendi c’era un altro prodotto del settore giovanile bianconero: Tommaso Berti. Berti è nato a Cesena nel 2004 ed è cresciuto con la squadra della sua città. Era entrato nei pulcini e da lì ha iniziato il suo percorso verso il professionismo. Berti, quindi, ha vestito solo la maglia del Cesena in vita sua, tranne una parentesi di una stagione con l’Under 19 della Fiorentina. Lo scorso anno si è affermato definitivamente in prima squadra e quest’anno potrebbe rappresentare uno dei gioielli di un campionato da sempre in grado di valorizzare i talenti come la Serie B. Il pregio più grande di Berti è la sua tecnica, che si traduce in una grande visione di gioco. Il numero quattordici del Cesena parte dal centrocampo per poi galleggiare tra le linee. Dispone di un ottimo primo controllo e gioca sempre a testa alta. È bravissimo a nascondere fino all’ultimo le sue intenzioni di passaggio per poi servire i compagni con dei filtranti in profondità. In un certo senso, Berti ha lo spirito del rifinitore classico, che tuttavia non si risparmia quando c’è da essere intensi e partecipativi in fase di non possesso. Oltre a due assist, poi, in questo inizio di stagione ha anche segnato un gol: contro lo Spezia, di testa, non proprio il suo punto forte. Il Cesena vuole candidarsi al ruolo di possibile outsider del campionato e Berti potrebbe dare grandi soddisfazioni a chi segue la B in cerca di nuovi talenti”.