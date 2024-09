Cesena, Berti corre già sul campo

Ieri mattina, a 14 giorni dalla tremenda “martellata” di Caldara, Tommaso Berti è tornato a correre su un campo da calcio. Un lavoro atletico differenziato che comunque fa capire come Berti sia già sulla via del recupero. Il sogno del talentino di Calisese sarebbe quello di tornare sabato 5 ottobre a Pisa, ma è probabile che lo staff medico non abbia così tanta fretta di rimandarlo in campo, vista anche la settimana di sosta prevista subito dopo la sfida dell’Arena Anconetani, con Cesena-Samp fissata per sabato 19 ottobre (ma oggi sono attesi anticipi e posticipi dalla 8a alla 13a giornata). Ieri ha svolto una seduta differenziata anche Ceesay, che sta meglio ma che resta in dubbio per la sfida contro il Mantova: la decisione sarà presa in extremis.

Davanti a una ventina di tifosi, ieri mattina chi ha giocato titolare a Pisa ha effettuato una seduta di scarico, con mobilità in palestra e successiva corsa di recupero. Chi è entrato in corso d’opera o non ha preso parte al match di Coppa Italia ha no svolto un circuito tecnico, seguito da esercitazioni tattiche e partita a campo ridotto con l’Under 18 di Christian Lantignotti.