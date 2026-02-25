Cesena, Bertaccini operato al cervello: “Intervento con esito positivo”

Intervento chirurgico al cervello per Filippo Bertaccini. L’operazione al 18enne talento della Primavera del Cesena è perfettamente riuscita, come comunica il club: “Cesena FC comunica che, nella giornata di martedì 24 febbraio, presso l’Ospedale Maurizio Bufalini di Cesena, il calciatore Filippo Bertaccini è stato sottoposto ad un intervento neurochirurgico per l’asportazione di una neoformazione cerebrale. L’intervento ha avuto esito positivo e la società intende ringraziare l’equipe medica dell’Ospedale Maurizio Bufalini per il prezioso lavoro svolto. Filippo Bertaccini sarà costantemente seguito dallo staff medico e sanitario del Club”.