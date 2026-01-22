Cesena-Bari, come cambia la viabilità sabato 24 gennaio

In vista della partita Cesena–Bari, in programma sabato 24 gennaio, alle ore 15, all’Orogel Stadium ‘Dino Manuzzi’, è stato predisposto un piano speciale per la gestione dell’arrivo dei tifosi ospiti e per garantire la sicurezza pubblica. In città sono attesi circa 400 sostenitori del Bari, la maggior parte dei quali raggiungerà Cesena in treno. Per agevolare il trasferimento dalla Stazione ferroviaria allo Stadio, saranno impiegati sei pullman messi a disposizione da Start Romagna, che accompagneranno i tifosi dall’uscita nord della stazione fino all’impianto sportivo e, a fine gara, per il rientro.

Proprio per garantire accoglienza e trasferimento in condizioni di piena sicurezza, è stata emessa un’ordinanza di modifica temporanea della viabilità attraverso l’istituzione di un divieto di sosta con rimozione per tutti i veicoli, dalle 5 alle 20 di sabato 24 gennaio, nelle seguenti aree: Piazzale Silver Sirotti, sul lato ovest del sottopassaggio ferroviario; ambo i lati della strada di accesso da via Montecatini al piazzale stesso. Le aree interessate saranno riservate esclusivamente ai mezzi del trasporto pubblico e ai veicoli autorizzati, debitamente identificati, impegnati nel trasferimento dei tifosi. L’estensione dell’orario del divieto fino alle 20:00 tiene conto anche di eventuali ritardi dei treni al termine dell’incontro. L’ordinanza sarà efficace esclusivamente in relazione allo svolgimento dell’evento sportivo e sarà resa nota tramite apposita segnaletica temporanea.