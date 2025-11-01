Cesena, ballottaggio Diao-Blesa verso Bari

Il Cesena, al termine della rifinitura di questa mattina, salirà sul Frecciarossa per Bari intorno all’ora di pranzo. Ieri Mignani ha confermato che avrà a disposizione gli stessi giocatori andati a referto contro la Carrarese, compresi i baby Fontana e Bertaccini. In difesa è scontato il rientro di Mangraviti, mentre a destra toccherà di nuovo a Ciervo e in regia si rivedrà Castagnetti. L’unico ballottaggio aperto potrebbe essere tra Diao e Blesa davanti.

Sarà l’esperto Francesco Fourneau di Roma l’arbitro della sfida del San Nicola. Avrà come assistenti Bitonti di Bologna ed Emmanuele di Pisa, con Giua di Olbia e Ghersini di Genova in sala Var (quarto ufficiale Ursini di Pescara). In totale i precedenti del Cesena con il fischietto romano, che quest’anno aveva diretto i bianconeri a Pescara, sono 4 (3 vittorie, un pareggio e 0 sconfitte). In carriera Fourneau ha diretto tre volte il Bari con un bilancio di una vittoria, un pareggio e una sconfitta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA