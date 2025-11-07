Cesena-Avellino, domenica cancelli aperti alle 13.30

Domenica 9 novembre, alle 15 si gioca Cesena-Avellino e vista la buona affluenza dei tifosi irpini si prevede ancora una volta una viabilità sotto stress. “Considerato l’importante afflusso di pubblico previsto - informa il Comune in una nota - i cancelli dello stadio apriranno alle ore 13:30. A questo proposito, la Polizia locale di Cesena invita i tifosi bianconeri a raggiungere la zona dello stadio con adeguato anticipo, tenendo conto del traffico che potrà formarsi nelle vie limitrofe, al fine di agevolare l’ingresso e non perdere l’inizio della partita. Al termine dell’incontro, per consentire un deflusso ordinato e rapido, la viabilità in uscita dai parcheggi potrebbe subire modifiche temporanee rispetto alle precedenti giornate casalinghe. Si invitano quindi tutti i tifosi a raggiungere tempestivamente i propri veicoli e a seguire le indicazioni del personale addetto e delle Forze dell’Ordine. Si ricorda inoltre che il Centro commerciale ‘Montefiore’ resterà regolarmente aperto”.