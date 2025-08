Cesena-Atalanta, c’è l’accordo per Diao. Comenencia svizzero?

Tre anni fa Alexis Ferrante e un anno fa Mirko Antonucci, inseguiti e corteggiati per un mese abbondante prima della fumata bianca liberatoria. In mezzo ci sarebbe anche Augustus Kargbo, il cui “travaglio” durante l’estate 2023 fu decisamente più leggero ma comunque abbastanza laborioso. Questa, invece, è l’estate di un altro tormentone, che ha come protagonista a sorpresa un 21enne nato in Olanda e di proprietà della Juventus, pronto a giocarsi la sua prima grande occasione in Serie B o eventualmente all’estero: al secolo Livano Comenencia. Pur avendo manifestato la volontà di chiudere la telenovela (in un senso o nell’altro) in tempi brevi, anche ieri Filippo Fusco ha terminato la giornata senza ricevere una risposta dall’entourage del nazionale di Curacao. A sparigliare le carte, proprio sul gong di un “derby” tutto italiano tra Cesena e Pescara, è stato l’inserimento dello Zurigo, club svizzero che milita nella Super League elvetica e che ha manifestato la volontà di acquistare Comenencia. La proposta degli svizzeri avrebbe fatto vacillare l’esterno della Juventus, che si è preso qualche altro giorno per decidere. La speranza è di non andare oltre il weekend, perché altrimenti la situazione (già abbastanza controversa) diventerebbe davvero surreale, considerando che il tempo non è proprio un alleato di Fusco, che deve riempire tante altre caselle nel mese di agosto.

Da Diao a Ciervo

La buona notizia riguarda invece Siren Diao. Ieri è stato trovato l’accordo con l’Atalanta sulla formula: l’attaccante spagnolo classe 2005, che deve riscattare una stagione difficile e con pochissimi minuti a Granada, arriverà in prestito secco ma con una valorizzazione piuttosto alta. L’arrivo di Diao, salvo nuovi colpi di scena, è in programma all’inizio della settimana, probabilmente già lunedì per visite e firma. Si sta improvvisamente complicando, invece, la strada che porta a Riccardo Ciervo: sull’esterno del Sassuolo, rientrato per fine prestito dal Cosenza, ha messo gli occhi il solito Pescara, che ora ha buone probabilità di strappare il sì in caso di accordo con il club emiliano, che vuole girare Ciervo in prestito secco e senza il diritto di riscatto.

Le uscite