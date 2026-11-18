Approfittando della settimana del Black Friday, che cade venerdì 27, ma soprattutto della “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”, che si celebra ogni anno il 25 novembre, il Cesena ha deciso di tagliare in modo sensibile i prezzi dei biglietti: contro l’Ascoli, match in programma martedì 24, gli sconti sui biglietti interi arriveranno al 24% mentre le donne pagheranno come gli Under 18. I prezzi, che il Cesena ufficializzerà oggi, sono validi solo per questo match, ma dal club hanno già fatto sapere che quelli annunciati a inizio campionato e applicati fino alla gara con il Catanzaro non saranno più applicati. Da Cesena-Carrarese uscirà un nuovo tariffario, con biglietti che costeranno meno di quelli in vigore fino ad una settimana fa. Inoltre viene eliminata la formula del “sistema dinamico”: da oggi e per tutta la stagione i biglietti avranno un prezzo durante i giorni di prevendita e un prezzo, superiore, in vigore solo il giorno della gara.

Ecco i prezzi

Questi i prezzi dei biglietti per Cesena-Ascoli in ogni settore.

Tribuna vip: intero 65 euro in prevendita (70 euro il giorno della gara), ridotto 52 euro (57 euro), Under 18 e donne 26 euro (30 euro).

Tribuna numerata: intero 50 euro in prevendita (55 euro il giorno della gara), ridotto 40 euro (45 euro), Under 18 e donne 20 euro (24 euro).

Distinti superiori: intero 30 euro in prevendita (35 euro il giorno della gara), ridotto 24 euro (29 euro), Under 18 e donne 12 euro (17 euro).

Distinti inferiori: intero 25 euro in prevendita (30 euro il giorno della gara), ridotto 20 euro (25 euro), Under 18 e donne 10 euro (14 euro).

Gli sconti e il messaggio

Detto che per le donne il taglio sui prezzi del biglietto è superiore al 50% in ogni settore (la curva Mare è andata esaurita in abbonamento), il risparmio è importante anche per quanto riguarda i biglietti interi: 12 euro in tribuna vip (-22%), 11 euro in tribuna numerata (-18%), 9 euro nei distinti superiori (-23%) e 8 euro nei distinti inferiori (-24%).

Le lamentele dei tifosi, che da inizio stagione contestano il caro-biglietti, sono state recepite e, dopo accurate valutazioni interne, la società ha deciso di ricalibrare i prezzi. La congiuntura economica tendente sempre al ribasso, i prezzi degli altri club e il calo degli spettatori al Manuzzi hanno fatto prendere coscienza anche coloro che in estate aveva fatto valutazioni differenti, che bisognasse tagliare il costo dei biglietti. Un cambio di strategia lungimirante, e non scontato, di un club che deve dimostrare di essere (ancora e sempre) legato alle proprie radici.