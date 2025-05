Cesena-Artico: lo stallo continua

Mentre negli Usa si celebrava il Memorial Day, ieri nella sede del Cesena si continuava a lavorare, nell’attesa che i proprietari americani si decidano a programmare la prossima stagione. Partendo dalla decisione sul direttore sportivo: Artico ha altri due anni di contratto ma a gennaio ci sono state frizioni e nei mesi successivi si è arrivati allo strappo. Le parti si sono poi un po’ riavvicinate, creando però una situazione di stallo: l’impressione è che nessuno voglia continuare insieme ma anche che entrambi (club e Artico) attendano che sia l’altro a fare la prima mossa. Non sarebbe quindi sorprendente se oggi la società decidesse di rimandare il summit con Artico alla prossima settimana, dopo la finale di ritorno tra Spezia e Cremonese. Nella speranza che la Cremonese resti in B, che scelga Artico come diesse e che tolga un grattacapo al Cesena.