Cesena, Artico è ai saluti: Stefanelli pronto al ritorno e Zamuner alla finestra

Nella prima serata italiana di ieri, quando negli Usa era da poco passata l’ora di pranzo, non erano ancora state ufficializzate data e ora dell’incontro del board del Cesena, che sancirà il divorzio dal direttore sportivo Fabio Artico. Quasi certamente si terrà nel tardo pomeriggio italiano di domani ma non va escluso che l’incontro possa essere anticipato di 24 ore. La posizione di Artico è segnata, ma non avendo al momento richieste da altri club (senza direttore sportivo c’è il Catanzaro, visto che Polito andrà alla Salernitana, e potrebbe esserci lo Spezia, con Melissano che piace alla Cremonese), il Cesena dovrà esonerarlo e continuarlo a pagare, a meno che non si trovi un accordo economico per la buonuscita, che sarà comunque “pesante” visti due anni di contratto a 200mila euro netti a stagione.

Stefanelli tratta

Il favorito per la sostituzione sembra ormai essere Stefano Stefanelli. Quella che un mese e mezzo fa era una suggestione è invece diventata una trattativa reale. Che è decollata nel fine settimana, una volta che l’avvocato di Pergola, già in Romagna nella stagione 2022-2023, ha capito che alla Juventus (con cui è legato fino al 2028) non c’era più posto per lui. Stefanelli, a cui ieri è stato suggerito di non andare alla Continassa per la ripresa degli allenamenti, è pronto a tornare a Cesena. Se troverà l’accordo, andrà a discutere la buonuscita con la Juventus.

Zamuner alla finestra