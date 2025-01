Cesena, Artico aspetta il sì di Saric, la proprietà vuole McGlynn

Il Cesena vuole stringere i tempi per portare in Romagna entro un paio di giorni il nuovo centrocampista da consegnare a Mignani già per la trasferta di Catanzaro, dove mancherà lo squalificato Calò (oggi arriverà il verdetto del giudice sportivo: rischia due turni per la gomitata a Benali). Ieri il diesse bianconero Artico ha rivelato di aver fatto passi in avanti con il Palermo per Dario Saric e ha detto che oggi è attesa una risposta dal club rosanero, che però non sembra ancora disposto a cedere il bosniaco in prestito secco, ma eventualmente a rivedere le cifre per il prestito oneroso e l’eventuale diritto di riscatto. I due club continuano a lavorare. Artico vuole provare a dare l’accelerata decisiva ed in testa ha innanzitutto Saric, anche se sullo sfondo restano l’austriaco Matthias Braunoder.

Regalo americano?

Ma torna d’attualità, per volere della proprietà, lo statunitense con passaporto irlandese Jack McGlynn, centrocampista classe 2003 e grande suggestione del board americano a partire dall’estate. A luglio il Philadelphia Union disse no alla cessione, quindi arrivò la convocazione in nazionale Under 23 a stelle e strisce per le Olimpiadi, infine l’ultimo giorno di mercato i Philly aprirono al prestito, ma era troppo tardi per riuscire a definire l’operazione. Adesso la proprietà è tornata a trattare con il club di Philadelphia: McGlynn, tra l’altro, il 18 gennaio ha segnato il suo primo gol con la nazionale maggiore Usa (alla 2a presenza), nell’amichevole contro il Venezuela e poi è sceso in campo anche giovedì 23 contro il Costa Rica. Nel proprio curriculum spiccano 99 presenze in Mls (la Serie A statunitense), dove McGlynn ha giocato l’ultima gara di campionato il 20 ottobre. Il Philadelphia Union lo valuta 4 milioni di euro, quindi il Cesena lavora al prestito con diritto di riscatto.

Kargbo, nessun rilancio