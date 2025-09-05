Cesena applausi a Shpendi: primi 45 minuti in campo con la Nazionale albanese

Alla prima convocazione in Nazionale, dopo il lungo “antipasto” con l’Under 21 al fianco del gemello Stiven nello scorso biennio, Cristian Shpendi si è già tolto la prima soddisfazione: scendere in campo con la maglia dell’Albania in una gara ufficiale. Ieri sera il centravanti del Cesena ha debuttato con le Aquile: il ct Sylvinho lo ha inserito durante l’intervallo del test amichevole contro Gibilterra, sul risultato di 0-0. Shpendi ha sostituito Daku, disputando l’intera ripresa, durante la quale l’Albania ha sbloccato il risultato grazie al rigore di Asani per lo 0-1 finale.