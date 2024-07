Cesena, Antonucci c’è: in arrivo Celia da Ascoli, percorso inverso per Corazza?

L’ultima puntata di una telenovela durata un mese è andata in scena ieri, quando Cesena e Spezia hanno finalmente trovato l’accordo per il trasferimento di Mirko Antonucci in Romagna. Il trequartista scuola Roma ha trascorso l’ultima giornata nel ritiro spezzino di Santa Cristina Valgardena, dove proprio ieri sera sono saliti i dirigenti liguri Melissano e Gazzoli e questa mattina scenderà a Cesena, dove è atteso per l’ora di pranzo per firmare con il Cavalluccio e mettersi a disposizione di Mignani.

Il sesto arrivo dell’estate bianconera avviene in prestito oneroso con diritto di riscatto: il Cesena verserà sui 200mila euro nelle casse dello Spezia per il prestito, mentre l’eventuale riscatto a fine stagione è fissato a una cifra intorno al milione, riscatto che diventerà obbligatorio in caso di promozione in Serie A. Si chiude con la fumata bianca una lunghissima trattativa, cominciata più di un mese fa, quando Fabio Artico ha individuato il trequartista da affiancare a Tommaso Berti. Classe 1999, cresciuto nel settore giovanile della Roma, l’ormai nuovo acquisto del Cesena è reduce da una stagione a due facce: negativa fino a gennaio allo Spezia e più positiva negli ultimi quattro mesi a Cosenza, dove è stato allenato dall’ex tecnico bianconero Viali che lo avrebbe rivoluto a Reggio Emilia. A Cesena Antonucci proverà a tornare... indietro alla stagione 2022-2023, ai fasti di Cittadella, dove realizzò ben 11 gol in 37 partite.

Quasi fatta anche per il vice di Donnarumma: sarà Raffaele Celia, classe 1999, che arriverà da Ascoli. Il percorso inverso potrebbe farlo Simone Corazza: in uscita da Cesena, il Joker andrebbe in una piazza blasonata di C, ma perché ciò avvenga, il Cavalluccio dovrà contribuire all’ingaggio.

Per riguarda i centravanti in entrata, sulla lista c’è sempre Sydney Van Hooijdonk del Bologna. In settimana, oltre a Corazza, potrebbe salutare Cesena anche Ogunseye (Arezzo e Spal in prima fila) perché la lista over è già piena e il gruppo di Mignani va sfoltito. l.a.m.

