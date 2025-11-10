Cesena, Amoran convocato dall’Under 21 della Svezia

Il difensore del Cesena Peter Amoran è stato, infatti, selezionato dal tecnico Daniel Bäckström per il prossimo raduno della Svezia Under 21, che prenderà il via oggi e si concluderà mercoledì 19 novembre. La nazionale svedese è attesa da due impegni in trasferta, entrambi validi per le qualificazioni al prossimo Campionato Europeo Under 21, contro Macedonia del Nord Under 21 ed Armenia Under 21. Il primo match è in programma giovedì 13 novembre alle ore 17:00 al Petar Miloshevski Stadium di Bitola in Macedonia del Nord, mentre il secondo si disputerà martedì 18 novembre alle 15 all’Armavir City Stadium di Armavir in Armenia.