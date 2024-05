Cesena, allo stadio nuovi bagni nei distinti e nelle due curve

Lo stadio più bello della Romagna pronto a nuovi ritocchi per il suo look. Entro l’estate 2025 l’Orogel Stadium “Dino Manuzzi” sarà interessato da ulteriori lavori di manutenzione straordinaria per l’adeguamento ai criteri infrastrutturali previsti dalla Figc riguardanti diciannove servizi igienici presenti all’interno dell’impianto sportivo di via Giovanni Spadolini 110. L’intervento, corrispondente a un investimento di 200mila euro dell’Amministrazione comunale, è stato approvato dalla Giunta nella giornata di ieri, martedì 14 maggio, con apposita delibera.

Così il Comune in una nota: “Accogliendo la richiesta della Figc arrivata a seguito dell’approvazione del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione ai Campionati Professionistici di Serie A, di Serie B e di Serie C 2024/2025, l’Amministrazione comunale procede ora con la progettazione di questi nuovi interventi strutturali necessari alla società sportiva del Cesena per poter partecipare ai campionati professionistici, nel caso specifico di serie B, della stagione sportiva 2024/2025. I nuovi servizi igienici, rispondenti alle norme igienico-sanitarie, saranno realizzati a blocchi all’interno della gradinata, a servizio della curva Ospiti e della curva Mare”.

Lo stadio comunale è stato realizzato tra gli anni ‘50 e ‘60, la tribuna e le curve sono state oggetto di un intervento di ristrutturazione generale nel 1988 con un progetto di demolizione e ricostruzione delle vecchie gradinate in calcestruzzo per incrementarne la capienza adeguandola ai campionati di serie A in cui ha militato la squadra del Cesena Fc. Nel corso degli anni l’impianto sportivo cesenate è stato oggetto di diversi interventi di manutenzione straordinaria e di messa in sicurezza, per adeguarlo alle esigenze della Figc e della Prefettura, soprattutto in materia di pubblica sicurezza e finalizzati a preservarne la struttura.