Cesena, allarme rientrato: Cristian Shpendi è tornato in gruppo

A differenza di quanto dichiarato a inizio settimana, l’allenamento di ieri mattina a Villa Silvia è andato in scena a porte chiuse. E’ rientrato subito in gruppo Cristian Shpendi, che martedì aveva lavorato a parte per via del colpo al piede rimediato in casa del Sudtirol. L’unico assente in gruppo è Schirone, che continua il proprio percorso per cercare di sconfiggere la pubalgia. Anche oggi il Cesena si allenerà a porte chiuse a Villa con inizio alle ore 10. Domani, alla stessa ora, rifinitura all’Orogel Stadium.

Intanto la società ha posticipato ad oggi il comunicato sulla risoluzione del contratto di Di Taranto.

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