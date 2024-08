Cesena alla scoperta di Sal Balsamo e Joseph Cassanelli: i due soci italo-americani domenica sera al Manuzzi

Per Cesena-Carrarese sono in arrivo al Manuzzi altri due soci del club. Due italo-americani che non hanno mai messo piede all’interno dell’Orogel Stadium-Dino Manuzzi: Sal Balsamo e Joseph Cassanelli.

Chi è Sal Balsamo

Balsamo è ufficialmente entrato in società nel gennaio di quest’anno, quando è andato in pensione e quando Melby ha iniziato a progettare l’ascesa al vertice del club. Di origini siciliane, si definisce un «imprenditore seriale alla ricerca di un nuovo progetto che lo appassioni» e per quasi quattro decenni ha lavorato nel campo delle assicurazione dei titoli e per 15 anni è stato proprietario e presidente della Barrister’s Title Services con sede in North Carolina, dove Balsamo vive.

Chi è Joseph Cassanelli

Cassanelli, legatissimo alla famiglia Aiello, è uno dei soci della prima ora di Jrl. Vive a New York ed è senior partner presso Lazard, la più grande banca d’investimento indipendente del Mondo. Una banca tra le più affidabili per le operazioni di fusione e di acquisizione a cui nel 2013 si rivolse Moratti e l’anno successivo la Fininvest per cercare investitori per Inter e Milan. Da un anno, Lazard è advisor della Lega Serie A per l’operazione fondi, con l’obiettivo di affiancare i club nel valutare le proposte di private equity e banche per il supporto finanziario. Joe Cassanelli, che per gli Aiello è come un fratello, è molto coinvolto nel progetto Cesena ma è al tempo stesso molto riservato e per questo non era ancora venuto in Italia.