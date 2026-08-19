Cesena alla scoperta di Ilic: “Un nuovo passo per la mia crescita”

Dopo aver debuttato “a freddo” contro il Sassuolo in Coppa Italia, questa mattina Mihajlo Ilic si è ufficialmente presentato al Cesena: “Entrare dopo pochi minuti, specialmente se sei arrivato da pochi giorni, non è mai facile ma credo che la partita di lunedì sia stata positiva. Davanti c’era una squadra fortissima e di categoria superiore, ma ci siamo comportati bene. Quanto al mio inserimento, sono sincero: devo conoscere meglio i miei compagni, ma per ora sono soddisfatto”. Poi Ilic passa in rassegna le sue esperienze da professionista: “In Belgio, con la maglia dell’Anderlecht, mi sono trovato davvero bene. In precedenza, con il Partizan, ho giocato tante partite e sono cresciuto assieme ai miei compagni. Cesena rappresenta un ulteriore step. Le mie caratteristiche? Mi piace giocare da dietro e uscire anche tra le linee ed è anche per questo motivo che sono qua, perché queste sono le richieste del nostro allenatore”.