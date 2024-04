Cesena alla festa finale contro il Perugia. Toscano: “Peccato che sia l’ultima partita”

Ultimo atto di una stagione trionfale per il Cesena, che domani alle 20 riceve il Perugia. Cancelli aperti alle 18.30 al Manuzzi in una serata che all’intervallo vedrà sfilare la Primavera promossa nel massimo campionato di categoria, quindi al termine della gara il presidente della Lega Pro Matteo Marani consegnerà il premio per il primo posto nel girone B. “Disputiamo l’ultima partita di questo campionato straordinario - ha detto Domenico Toscano in conferenza stampa - dobbiamo fare il nostro gioco e avere il nostro spirito e la nostra identità che ci ha sempre contraddistinto. e condizioni generali della squadra sono buone, si sono allenati bene e vogliono continuare a far vedere che sono sempre sul pezzo. Shpendi sarà disponibile, per Silvestri vediamo domani”.

Per tutto il mondo bianconero è stata un’annata memorabile e il tecnico calabrese confessa: “Sì, è un peccato che sia l’ultima partita, ho detto ai ragazzi che mancherà ritrovarsi ed allenarsi con grande attenzione. È un peccato giungere al termine di questo fantastico campionato, stanno continuando a divertirsi”.