Cesena, alla festa del Panathlon i soci Usa si alzano in piedi per applaudire Patrignani VIDEO GALLERY

Circa 400 invitati alla festa del Panathlon Club Cesena al Da Vinci per festeggiare il ritorno del Cesena in Serie B. Nella serata organizzata dal club del presidente Dionigio Dionigi era presente quasi tutto il mondo bianconero al gran completo, con la dirigenza, la grande maggioranza della squadra e lo staff tecnico. Nel tavolo presidenziale c’era tutta la storia del Cesena, da Ettore Rognoni, figlio del Conte Alberto, a John Aiello affiancato da Anthony Scotto, Peter Ciaccia e Michael Aiello. “Ai sem dlèt”, ha iniziato Dionigio Dionigi, ovvero “ci siamo ancora” in dialetto romagnolo. Per evitare imbarazzi nella delegazione americana, ha continuato così: “Ai sem dlèt, ovvero here we go again... am so bagatè... Ho visto tutta la storia del Cesena, ma un dominio del genere non lo ricordavo...”.

John Aiello al microfono si è lasciato andare: “Noi siamo figli di immigrati italiani e per noi il Cesena è una grande pasione... grazie a tutti per l’attaccamento incredibile verso la squadra”.

Omaggio Usa a Patrignani e ai vecchi soci

Bello il gesto della proprietà americana: quando Dionigi ha ricordato l’impegno del 2018 per fare rinascere il Cesena da parte del gruppo guidato da Corrado Augusto Patrignani, i fratelli Aiello, Scotto e Ciaccia si sono alzati in piedi per applaudire Patrignani, seduto a pochi metri da loro.

Lattuca: “Shpendi come Cristiano Ronaldo”

Così il sindaco Enzo Lattuca: “Ogni record battuto è stato una gioia, così come è stato una gioia vedere un bel gioco per tutta la stagione. Ci siamo goduti una squadra costruita per vincere grazie agli investimenti della società, con un gruppo che ha trovato un motore aggiunto nei giovani del vivaio. Ci siamo ricordati grazie a Pisseri quanto è importante il portiere, abbiamo contato su una difesa eccellente, a centrocampo c’era il capitano De Rose che sembrava il più giovane di tutti mentre davanti si è visto un attacco segnare come non mai, con un capocannoniere che in Lega pro faceva la stessa impressione di Cristiano Ronaldo in serie A”.