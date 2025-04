Cesena al gran completo verso il Sassuolo

Il conto alla rovescia, scandito sulle pagine social del Cesena, termina oggi. Alle 17.30, nell’elegante cornice dell’Adriatic Golf Club di Cervia, verrà presentato lo speciale kit gara dedicato all’85° anniversario del Cesena. La maglia, che sarà svelata in anteprima a un evento al quale saranno presenti la dirigenza del club, una delegazione della prima squadra e i vertici dello sponsor tecnico Erreà, verrà indossata dai bianconeri nella partita di venerdì sera contro il Sassuolo all’Orogel Stadium (ore 20.30). A questo proposito, ieri mattina a Villa Silvia la squadra si è ritrovata al gran completo agli ordini di Michele Mignani. Archiviato il lunedì di Pasquetta dedicato al rientro da Modena, il Cesena ha cominciato a mettere nel mirino il big-match contro la capolista, per il quale il tecnico ha recuperato Francesconi, che ha scontato la giornata di squalifica, oltre a La Gumina e Russo, che erano stati regolarmente convocati per il derby del Braglia. Oggi è in programma una seduta pomeridiana a Villa Silvia, mentre la rifinitura di domani mattina si svolgerà come da tradizione allo stadio.

