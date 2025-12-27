Cesena, al diesse Fusco mancano due rigori: “Ho visto situazioni che mi lasciano perplesso, va chiarito l’utilizzo del Var” VIDEO

In sala stampa al posto del tecnico Michele Mignani si presenta il direttore sportivo del Cesena Filippo Fusco: “Abbiamo giocato alla pari contro una squadra importante, giocando un buon calcio e sono orgoglioso del Cesena”.

Non mancano le critiche alla direzione di gara: “Ci sono state situazioni che lasciano perplessi. Si parla molto di tocchi di mani e di Var: ci sono stati tocchi di mani evidenti e in entrambi i casi i tocchi sono evidenti. Gli episodi ci hanno girato male ma negli episodi che ho visto oggi metto anche le scelte del Var. Visti certi falli di mano giudicati in questo modo, qui va anche chiarito bene l’utilizzo del Var”.

Dal mercato cosa ci si può aspettare? “La società è attenta, ma non per stravolgere un ottimo gruppo. Al mercato dobbiamo provare ad integrarlo al meglio, con un paio di giocatori nel rispetto dei ragazzi che sono qui”.