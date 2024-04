Cesena: Aiello, Artico e Toscano, è tempo di programmare la B

Il presidente John Aiello, il fratello maggiore Michael e il gruppo dirigenziale americano al gran completo, ha raggiunto Cesena nel primo pomeriggio di ieri e oggi assisterà alla rifinitura in programma al Dino Manuzzi, dove la proprietà saluterà staff tecnico e squadra. A proposito di staff, c’è grande attesa per il summit tra lo stesso Aiello, Artico e Toscano per discutere del futuro del tecnico calabrese. La promozione in Serie B ha fatto scattare l’estensione al 2025 del contratto per Toscano, la cui voglia di restare in Romagna e di ripartire per la terza stagione consecutiva sulla panchina del Cesena va ben oltre il vincolo contrattuale esistente. Toscano intende continuare a coltivare il progetto anche al piano superiore, possibilmente senza l’impasse della scorsa estate, quando le cose si trascinarono un po’ troppo dopo la beffarda eliminazione ai play-off e andarono per le lunghe (anche per colpa delle turbolenze societarie legate alla presenza di Robert Lewis) e si rischiò la separazione prima della determinante telefonata di Artico. La palla ora passa alla proprietà, che deve provare a sfruttare il grande vantaggio di aver vinto il campionato il 30 marzo per programmare la prossima Serie B.

Verso Cesena-Perugia

Oggi in rifinitura si capiranno le condizioni di Prestia e Shpendi, in dubbio per il congedo di domani sera con il Perugia, in una serata che non durerà solo 90 minuti. Al termine della gara, infatti, il presidente di Lega Pro Matteo Marani consegnerà la coppa riservata alla squadra vincitrice del Girone B a capitan De Rose, dopo che tutti i compagni e lo staff tecnico sfileranno al centro del campo. Nell’intervallo, invece, la passerella toccherà al Cesena Primavera di Nicola Campedelli, che proprio una settimana fa ha festeggiato la promozione a Villa Silvia.

A ieri sera erano 4.012 i biglietti venduti per Cesena-Perugia (appena 86 ospiti). Considerando i 6.535 abbonati, con un altro giorno di prevendita a disposizione, sono già 10.547 gli spettatori prenotati.

