Cesena, Agostini annuncia le conferme di Succi e Faro nel vivaio

Gli ha fatto eco Succi: «La cosa più importante del settore giovanile non siamo noi: sono il percorso dei ragazzi e il Cesena. Siamo in linea con le richieste societarie, gli interessi sono gli stessi e crediamo in un proseguimento di questo percorso».

Davide Succi e Fabrizio Faro rimarranno al vertice del settore giovanile del Cesena. A confermarlo, ieri, Massimo Agostini che, in occasione della presentazione del Cavalluccio Day, ha detto: «Davide e Fabrizio hanno svolto un lavoro importante che proseguirà con nei prossimi anni».

La presentazione del 2° Cavalluccio Day è avvenuta ieri al “Centro al Foro Conad”. La manifestazione si svolgerà sabato 6 giugno al Manuzzi, che quel giorno verrà popolato da tanti ragazzi (circa 800) i veri protagonisti della giornata, fatta di sorrisi, partite e spensieratezza. In campo le categorie Under 9, 10, 11, 12 e 13: le squadre affiliate che hanno vinto le varie tappe della Cavalluccio Cup sfideranno le corrispondenti annate del Cavalluccio. Il ricavato dell’evento sarà destinato all’Istituto Oncologico Romagnolo per l’acquisto di un mini-Doppler portatile.

«Un evento che regala grande visibilità alle squadre affiliate che portano al Manuzzi i talenti del domani», ha detto Agostini. Quindi Succi: «Cesena è giovani, vicinanza alla città e agli enti che fanno del bene a chi ne ha bisogno. Sarà una giornata meravigliosa, per ragazzi del territorio con gli occhi colmi di sogni». Infine Faro: «Sarà una festa per giocatori, famiglie e dirigenti: quella maglia che portate era il mio sogno da bambino era la coreografia prima di Cesena-Pescara e noi ci siamo promessi di far sognare bambini, ragazzi e tifosi».

Preziosi gli interventi di Paolo Grillandi, responsabile della comunicazione dell’Istituto Oncologico Romagnolo, e Angelo Campobassi, direttore della comunità operativa di chirurgia maxillo-facciale dell’Ausl Romagna.

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