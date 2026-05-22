Cesena, Agostini annuncia le conferme di Succi e Faro nel vivaio

Davide Succi e Fabrizio Faro rimarranno al vertice del settore giovanile del Cesena. A confermarlo, ieri, Massimo Agostini che, in occasione della presentazione del Cavalluccio Day, ha detto: «Davide e Fabrizio hanno svolto un lavoro importante che proseguirà con nei prossimi anni».
Gli ha fatto eco Succi: «La cosa più importante del settore giovanile non siamo noi: sono il percorso dei ragazzi e il Cesena. Siamo in linea con le richieste societarie, gli interessi sono gli stessi e crediamo in un proseguimento di questo percorso».