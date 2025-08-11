Cesena, Adriano Piraccini e Andrea Ciofi “modelli” per la seconda maglia

Adriano Piraccini “modello” per la seconda maglia del Cesena presentata oggi. Il Cesena Fc ed Erreà hanno presentato il nuovo Away Kit dei bianconeri per la stagione 2025/2026, che si contraddistingue per la presenza, al posto dello stemma sociale del Club, dell’iconico Cavalluccio disegnato a fine anni ’70 dal celebre designer Piero Gratton.

È su questo elemento che si sviluppa una narrazione che viaggia tra le diverse epoche: dalle mani della leggenda bianconera Adriano Piraccini, 427 partite giocate con il Cesena e secondo calciatore con più presenze della storia del Club, oltre che protagonista della stagione 1980/81, l’unica in cui il Cavalluccio di Piero Gratton apparì sulle maglie bianconere, si passa ad Andrea Ciofi, che di presenze con il Cesena FC ne ha già collezionate 233.