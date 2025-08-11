Cesena, Adriano Piraccini e Andrea Ciofi “modelli” per la seconda maglia

Cesena Calcio
  • 11 agosto 2025
Andrea Ciofi e Adriano Piraccini
Andrea Ciofi e Adriano Piraccini

Adriano Piraccini “modello” per la seconda maglia del Cesena presentata oggi. Il Cesena Fc ed Erreà hanno presentato il nuovo Away Kit dei bianconeri per la stagione 2025/2026, che si contraddistingue per la presenza, al posto dello stemma sociale del Club, dell’iconico Cavalluccio disegnato a fine anni ’70 dal celebre designer Piero Gratton.

È su questo elemento che si sviluppa una narrazione che viaggia tra le diverse epoche: dalle mani della leggenda bianconera Adriano Piraccini, 427 partite giocate con il Cesena e secondo calciatore con più presenze della storia del Club, oltre che protagonista della stagione 1980/81, l’unica in cui il Cavalluccio di Piero Gratton apparì sulle maglie bianconere, si passa ad Andrea Ciofi, che di presenze con il Cesena FC ne ha già collezionate 233.

Newsletter

Iscriviti e ricevi le notizie del giorno prima di chiunque altro Clicca qui