Cesena, addio a Enrico Lanzi, lo stopper della prima Serie A

Il Cesena dice addio a Enrico Lanzi (72 anni), lo stopper della squadra di Gigi Radice che nel 1973 conquistò la prima storica promozione in serie A. In prestito dal Milan disputò un ottimo campionato in bianconero, l’unico della sua carriera, prima di ritornare in rossonero. Non mantenne tuttavia le promesse e quella a Cesena rimase la sua stagione migliore con 34 presenze e tre reti. Lanzi si è spento colpito dalla malattia che non gli ha dato scampo. Ne dà notizia la Pro Loco di Spessa, il paese in provincia di Pavia dove ha sempre vissuto.