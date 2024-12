Cesena-Adamo: c’è la firma fino al 2027

Il Cesena ha annunciato il prolungamento del contratto di Manolo Adamo fino al 2027. Questa la nota del club: “Cesena FC comunica di aver prolungato il rapporto sportivo con il centrocampista Emanuele Pio Adamo fino al 30 giugno 2027.

Approdato in bianconero nell’estate del 2022, l’esterno destro classe 1998 ha collezionato 81 presenze e 8 reti nelle due stagioni disputate in Serie C con la maglia del Cavalluccio.

Tra i protagonisti della promozione in cadetteria conquistata al termine dello scorso campionato, Adamo ha esordito in Serie B nella stagione in corso nella quale ha già raccolto 15 presenze, mettendo a segno 2 gol.

Tutta la famiglia del Cesena FC rivolge a Emanuele i migliori auguri per il proseguimento della sua avventura in bianconero”.