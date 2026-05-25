Cesena, abbondanza in attacco, ma con Cole l’unico sicuro è Olivieri

Un anno fa, dopo essere caduto a Catanzaro nel turno preliminare dei play-off, il Cesena guadagnò le vacanze estive con un reparto completamente da ricostruire: l’attacco. L’unico bianconero sotto contratto era Cristian Shpendi, che uscì dal Ceravolo in lacrime dopo aver sbagliato il rigore del possibile 0-1. Al suo fianco o al suo posto, quel giorno, si alternarono Antonino La Gumina, Flavio Russo, Mirko Antonucci ed Elayis Tavsan, gli altri 4 attaccanti con i quali Mignani chiuse il girone di ritorno. Tutti, dopo aver perso a Catanzaro, rientrarono per fine prestito ai rispettivi club senza aver lasciato tracce in Romagna. A distanza di 12 mesi, la situazione è ben diversa: il Cesena non ha disputato i play-off, ma tra meno di due mesi si ritroverà con ben tre attaccanti sotto contratto. Solo Giacomo Vrioni è in scadenza, mentre Alberto Cerri e Marco Olivieri, oltre allo stesso Shpendi, sono legati al Cavalluccio fino al 30 giugno 2028.