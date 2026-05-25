Cesena, abbondanza in attacco, ma con Cole l’unico sicuro è Olivieri

Un anno fa, dopo essere caduto a Catanzaro nel turno preliminare dei play-off, il Cesena guadagnò le vacanze estive con un reparto completamente da ricostruire: l’attacco. L’unico bianconero sotto contratto era Cristian Shpendi, che uscì dal Ceravolo in lacrime dopo aver sbagliato il rigore del possibile 0-1. Al suo fianco o al suo posto, quel giorno, si alternarono Antonino La Gumina, Flavio Russo, Mirko Antonucci ed Elayis Tavsan, gli altri 4 attaccanti con i quali Mignani chiuse il girone di ritorno. Tutti, dopo aver perso a Catanzaro, rientrarono per fine prestito ai rispettivi club senza aver lasciato tracce in Romagna. A distanza di 12 mesi, la situazione è ben diversa: il Cesena non ha disputato i play-off, ma tra meno di due mesi si ritroverà con ben tre attaccanti sotto contratto. Solo Giacomo Vrioni è in scadenza, mentre Alberto Cerri e Marco Olivieri, oltre allo stesso Shpendi, sono legati al Cavalluccio fino al 30 giugno 2028.

Il paradosso Shpendi

I freddi numeri dicono che il gemello è riuscito a migliorare il fatturato dello scorso campionato, passando dagli 11 gol della prima stagione in B ai 12 e mezzo (autorete di Davì del Sudtirol) della seconda. In entrambi i casi il percorso di Shpendi è stato caratterizzato da un ostacolo: un anno fa, a tarpargli le ali sul più bello, furono un infortunio a metà dicembre e una mononucleosi nella prima parte del 2025, quest’anno il numero 9 ha pagato a caro prezzo il calo della squadra nel girone di ritorno e il cambio di ruolo ordinato da Cole, che lo ha ulteriormente sfiduciato. Sottolineato che Shpendi resta il migliore centravanti del Cesena da tre anni a questa parte, l’ingaggio super oneroso per la prossima stagione, 500mila euro netti, obbligherà quasi certamente il club a metterlo sul mercato in estate, pur venendo paradossalmente dalla stagione meno positiva delle tre. Con la proprietà a caccia di plusvalenze, Cristian andrà quasi certamente sacrificato: ma capiterà un’occasione ghiotta? Difficile, vista la richiesta del Cesena. Quindi quasi certamente finirà che Shpendi partirà in prestito con diritto di riscatto oppure andrà via a poco con percentuale di rivendita pro Cesena elevata. Dovesse restare in Romagna, potrebbe andare a caccia del podio dei migliori marcatori nella storia del club, occupato sui primi due gradini dai mostri sacri Hubner e Agostini: il terzo posto di Emiliano Salvetti è a 3 gol.

Cerri resterà con Cole?

Arrivato a febbraio, ma durante il mercato... di gennaio, Alberto Cerri ha avuto un buon impatto con il nuovo mondo ed è stato uno dei migliori acquisti del mercato invernale degli ultimi anni in prima linea. Ha giocato 16 partite, segnato 3 gol e fornito 3 assist: un buon bottino per un centravanti abituato a cambiare squadra ogni sei mesi e che invece potrebbe restare in Romagna per almeno un’altra stagione. Però... Però a Cole non piace particolarmente perché vuole un centravanti che sappia attaccare di più la profondità, ma le caratteristiche di Albertone sono uniche e possono fare comodo, al netto di numeri e sistemi di gioco.

Olivieri resterà