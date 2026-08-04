Cesena, a volte ritornano: Antonio Fiori in bianconero 8 anni dopo il fallimento

Antonio Fiori, ravennate classe 2003, è un nuovo giocatore del Cesena. L’attaccante classe 2003 torna in bianconero a distanza di 8 stagioni. Nel 2018, dopo il fallimento dell’Ac Cesena, il quindicenne Fiori fu ingaggiato dalla Spal. Da allora ha vestito le maglie degli estensi, del Vastogirardi in Serie D, del Mantova (fu il grande protagonista della promozione in B dei virgiliani) e del Frosinone (4 gol in 14 partite nell’ultima parte della stagione, con promozione in A). Il Cesena lo ha prelevato dal Mantova: la formula è quella del prestito con obbligo di riscatto al 30 giugno 2027. Ha scelto la maglia numero 80 e da oggi si allenerà agli ordini di Diamanti. Forse domani sera contro la Vis Pesaro giocherà qualche minuto con la nuova maglia.