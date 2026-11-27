Dopo la rifinitura sul prato del Dino Manuzzi, il tecnico bianconero Alessandro Diamanti ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Vicenza-Cesena (sabato ore 17.15), dopo la trionfale vittoria ai danni dell’Ascoli: “Se qualcuno pensa che siamo diventati forti, sarebbe un problema. Se vedessi qualcuno che ha cambiato atteggiamento non lo permetterei. Stanchezza per la terza partita in una settimana? Sarà la terza anche per il Vicenza. Dopo il cambio del loro allenatore sarà come un salto nel buio, ma siamo pronti affrontare l’avversario in ogni momento della gara. Sarà un bel test”.

Sull’ottimo momento che sta attraversando la squadra che si è rilanciata alla grande dopo la batosta di Modena: “Nulla è inaspettato, ma la mia più grande soddisfazione è che i ragazzi stanno tutti migliorando. Le pecore si contano a maggio, come mi diceva mia nonna”.

Non ci sarà Frabotta per un affaticamento muscolare, così come gli altri infortunati Bisoli e Bohinen. A centrocampo, intanto, da qualche giornata è tornato a disposizione Schirone: “Sta lavorando con la squadra da una decina di giorni e potrà diventare un’opzione. Per il resto tutti a disposizione”.