Cesena, a Salerno tocca a Mendicino o Francesconi

Nessun giorno di riposo per il Cesena, che ieri mattina si è ritrovato a Martorano per la ripresa degli allenamenti in vista del secondo turno infrasettimanale della stagione in programma domani sera all’Arechi di Salerno (ore 20.30). Per l’occasione Mignani dovrà rinunciare a Calò, che è stato fermato per una giornata dal giudice sportivo dopo la quinta ammonizione stagionale ricevuta sabato. Fuori per squalifica anche Kargbo, che tornerà domenica prossima contro il SudTirol, e naturalmente Curto, che attende ancora notizie dal Tas di Losanna sulla sospensiva richiesta dal legale di fiducia del difensore. Per la prima volta senza Calò, il tecnico bianconero dovrà giocoforza cambiare qualcosa a centrocampo, dove scalpitano Mendicino, Francesconi e Saber, mentre davanti potrebbe tornare dal primo minuto l’ex di turno Antonucci. Questa mattina la rifinitura, poi la partenza per Salerno.

