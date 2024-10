Dopo aver saltato la trasferta di Pisa per le restrizioni imposte dall’Osservatorio, che aveva inserito l’obbligo di fidelity card per il settore ospiti dell’Arena Garibaldi, questa sera i gruppi organizzati della curva Mare saranno regolarmente al seguito del Cesena. All’Arechi ci saranno 176 tifosi bianconeri nel settore ospiti, mentre in tribuna autorità ci sarà l’intero stato maggiore del Cavalluccio ad eccezione di John Aiello, rientrato negli Stati Uniti.