Cesena a Pisa senza Ceesay, mentre si rivede Saber

Straordinari di coppa Italia per il Cesena, impegnato mercoledì (ore 16) a Pisa per i sedicesimi. I bianconeri non avranno Ceesay, fermo per un affaticamento muscolare che però non preoccupa. Potrebbe invece vedersi in campo Saber. “L’impegno di coppa Italia - dice Michele Mignani - ci interrompe il lavoro settimanale, però è sempre meglio giocare che allenarsi. È vero, c’è da fare un viaggio in più ma andare a Pisa non è lontano. Inoltre questa partita mi consente di vedere quei giocatori che fin qui ho visto meno. Ceesay rimane a casa in via precauzionale per un affaticamento di poco conto. Saber invece, che non avverte più dolore, viene a Pisa con la squadra e spero di farlo entrare per uno spezzone di gara”.