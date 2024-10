Cesena, a Miami è il giorno dell’appello per Curto

L’appuntamento è fissato per le 9 di stamattina a Miami, le 15 italiane. Negli uffici della Legal & Compliance division della Fifa sarà celebrato il processo d’appello per il caso Curto e la maxi squalifica inflittagli dalla Commissione disciplinare per comportamento discriminatorio durante un’amichevole estiva, disputata con il Como, contro il Wolverhampton. Curto si presenterà da remoto, assieme al legale di fiducia Luca Smacchia, per chiedere la cancellazione della squalifica. Entro la mezzanotte è atteso il verdetto: si saprà quindi se la richiesta verrà accolta oppure se la squalifica sarà ridotta o confermata. Nel caso in cui la Cd della Fifa optasse per una conferma o per una riduzione, contestualmente sarà presa una decisione sulla sospensiva in attesa che poi tutto venga deciso dal Tas di Losanna. Nel frattempo, a Martorano, si è rivisto Augustus Kargbo, che ieri ha svolto per la prima volta un allenamento differenziato in campo. Lo staff medico valuterà meglio le sue condizioni nella seduta di oggi pomeriggio.