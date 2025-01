Cesena a Marassi con 588 tifosi nel settore ospiti

Il Cesena ha raggiunto il ritiro di Genova nel tardo pomeriggio di ieri dopo essersi messo in viaggio al termine della rifinitura e del pranzo. Nell’elenco dei convocati non c’è l’infortunato Alessandro Siano, ancora bloccato da un problema alla caviglia, e sostituito dal figlio d’arte Niccolò Fontana. Out, per questioni di mercato, Riccardo Chiarello, sempre con la valigia in mano e per questo non convocato da Mignani, che attende sempre l’arrivo di un nuovo centrocampista: in pole position c’è sempre Dario Saric, con cui Artico ha già trovato un accordo in attesa della fumata bianca con il Palermo. Con il club rosanero c’è ancora distanza: il Cesena vorrebbe strappare il centrocampista bosniaco in prestito secco o prestito con diritto di riscatto, mentre il Palermo vuole monetizzare e al momento non sembra propenso a cedere.

Ieri da Cremona è rimbalzata la voce di un interessamento dei grigiorossi per Curto, ma Artico ha smentito sottolineando che il difensore di proprietà del Como non è in uscita. Questa sera, nella bolgia di Marassi, i bianconeri saranno accompagnati da un buonissimo numero di tifosi: nel settore ospiti del Ferraris, infatti, ci saranno 588 sostenitori del Cavalluccio.