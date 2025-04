Cesena a Mantova e Mignani assicura: “Abbiamo grandi motivazioni”

Primo maggio in campo per il Cesena a Mantova, con i bianconeri che domani (ore 15) fanno visita ai biancorossi accompagnati da oltre mille tifosi vogliosi di risposte. Innanzi tutto, con quali stimoli arriva davvero la squadra alla volata finale? Michele Mignani parte da qui: “Per fare una vittoria bisogna portare moltissime motivazioni in campo. Non vedo un motivo per cui non dobbiamo averne, la prima richiesta che sarà fatta alla squadra è questa, portare grandi motivazioni e poi partire da quelle”.

La sconfitta col Sassuolo ha evidenziato una certa sterilità offensiva: “Abbiamo avuto carenze numeriche dovute a problemi e infortuni, anche domani ci mancherà Russo. Dobbiamo avere la capacità di sopperire a queste situazioni, i gol si possono fare in altri modi”. Oltre a Russo, out anche Pieraccini e Ciofi.