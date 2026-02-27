Cesena, a Empoli può debuttare Corazza dal primo minuto

Il Cesena si presenterà domani a Empoli senza gli infortunati Castrovilli (potrebbe rientrare tra una settimana a Modena) e Magni e quasi certamente senza l’acciaccato Arrigoni, che tornerà disponibile per il Monza. Rispetto alla squadra sconfitta contro lo Spezia ci sarà il ritorno di Zaro al centro della difesa e potrebbe giocare titolare Corazza per far rifiatare uno dei due esterni. A ieri venduti 370 biglietti di settore ospiti. Nell’Empoli out il lungo degente Pellegri, gli squalificati Elia e Magnino e anche Ghion per infortunio.