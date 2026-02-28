Cesena a Empoli con 487 tifosi

«Un occhio a Cesena-Monza di martedì? In questo momento non possiamo permettercelo, l’unico pensiero deve essere rivolto all’Empoli», ha detto ieri Michele Mignani, che non pensa al turno infrasettimanale in programma martedì con i brianzoli, ma solo alla gara del Castellani, dove saranno presenti 487 tifosi bianconeri.

Il Monza, intanto, è sceso in campo ieri sera nell’anticipo: la squadra di Bianco, dopo un primo tempo incolore, ha battuto l’Entella con un meritato 2-0 (a segno Azzi e Pessina), che ha permesso ai brianzoli di trascorrere la notte al comando. Nell’altro anticipo il Bari ha vinto 0-2 in casa della Sampdoria con reti di Moncini al 27’e Bellomo al 90’.