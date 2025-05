Cesena, a Cosenza tornano Adamo e Francesconi

Ieri giorno di riposo per i bianconeri nonostante l’impegno ravvicinato in programma venerdì sera a Cosenza contro una squadra che perdendo a Bolzano è retrocessa aritmeticamente in Serie C: contro il Cesena, i calabresi saranno privi di Florenzi per squalifica.

Venendo ai bianconeri, Prestia e compagni si ritroveranno oggi pomeriggio a Villa Silvia: domattina nuova seduta e giovedì mattina la rifinitura. Mignani contro il Cosenza avrà di nuovo a disposizione Adamo e Francesconi, che hanno scontato il turno di squalifica, e oggi inizierà a capire se ritroverà anche Tavsan, in tribuna domenica per una lieve distorsione. Certa invece l’assenza di La Gumina, quasi certa quella di Russo.