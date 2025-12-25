Cesena, a centrocampo la coperta di Mignani è sempre più corta

Nel giro di una settimana la coperta del Cesena si è improvvisamente accorciata. Emergenza è una parola forte e che non era mai entrata nello spogliatoio di Michele Mignani, ma a cavallo di Natale, prima contro la Juve Stabia sabato scorso e poi a Catanzaro sabato prossimo (aperta la prevendita per il settore ospiti che si chiuderà venerdì alle 19, biglietto unico a 17,50 euro), il tecnico ligure ha avuto e avrà diversi problemi di formazione da risolvere. Dentro a una stagione che al momento non è stata minimamente condizionata dagli infortuni muscolari (solo Frabotta ha saltato tre partite tra la fine di settembre e l’inizio di ottobre, mentre la pubalgia di Bisoli è un’infiammazione “impronosticabile” e non calcolabile) e neppure traumatici, grazie anche allo splendido lavoro del preparatore atletico Giorgio D’Urbano e dei suoi collaboratori, la situazione si è improvvisamente complicata nell’ultima settimana di lavoro del 2025.

Uomini contati

Sabato a Catanzaro (dove arbitrerà Valerio Crezzini di Siena) non ci saranno per squalifica Manolo Adamo e Simone Bastoni, tecnicamente due giocatori “non titolari”, ma che Mignani ha sempre schierato: Adamo ha saltato solo la gara casalinga contro la Virtus Entella del 30 agosto, che ha seguito per intero dalla panchina, mentre Bastoni è sempre sceso in campo quando è stato disponibile ed ha saltato solo le due trasferte sui campi di Spezia e Sudtirol per squalifica dopo il rosso preso contro la Reggiana. Al netto del minutaggio, la coperta del Cesena a centrocampo si accorcia notevolmente, anche perché Adamo finora ha ricoperto tre ruoli: esterno destro, esterno sinistro e mezzala. Senza di lui Mignani perde il vice Ciervo/Frabotta e potenzialmente anche un cambio per Berti e Francesconi, spesso sostituiti proprio da Bastoni. Dando per scontato il pieno recupero di Frabotta, obbligato a dare forfait contro la Juve Stabia per colpa di un forte attacco influenzale e tornato già in pista, sabato al Ceravolo non ci sono grandi possibilità di manovra: sugli esterni tocca a Ciervo e all’ex juventino, mentre a centrocampo ci saranno i “soliti” Francesconi e Berti, titolari inamovibili.

Da Castagnetti a Bisoli

La distorsione alla caviglia che lo ha obbligato a uscire anticipatamente dal campo sabato scorso contro la Juve Stabia ha complicato l’ultima settimana di lavoro di Michele Castagnetti, che sabato prossimo rischia di non festeggiare il 36° compleanno al Ceravolo ma a casa davanti alla tv. Pur senza lesioni, l’arto infortunato provoca ancora dolore al regista e il recupero appare molto difficile. Se l’ex Cremonese non dovesse recuperare, Mignani sarebbe obbligato a fare i conti per la prima volta con l’assenza del proprio faro in regia, che è sempre stato utilizzato da quando è stato acquistato alla fine del mercato estivo. Contro Pescara ed Entella, nelle prime due giornate di campionato, il tecnico bianconero utilizzò Berti in regia, mentre stavolta dovrebbe toccare a Francesconi, con l’inserimento di Dimitri Bisoli, che non gioca una gara da titolare da ben tre mesi (30 settembre a Frosinone). Nel mazzo ci sarebbero anche Tommaso Arrigoni e Filippo Bertaccini, uniche alternative da proporre a partita in corso.

Torna Ciofi