Cesena, a centrocampo la coperta di Mignani è sempre più corta

Nel giro di una settimana la coperta del Cesena si è improvvisamente accorciata. Emergenza è una parola forte e che non era mai entrata nello spogliatoio di Michele Mignani, ma a cavallo di Natale, prima contro la Juve Stabia sabato scorso e poi a Catanzaro sabato prossimo (aperta la prevendita per il settore ospiti che si chiuderà venerdì alle 19, biglietto unico a 17,50 euro), il tecnico ligure ha avuto e avrà diversi problemi di formazione da risolvere. Dentro a una stagione che al momento non è stata minimamente condizionata dagli infortuni muscolari (solo Frabotta ha saltato tre partite tra la fine di settembre e l’inizio di ottobre, mentre la pubalgia di Bisoli è un’infiammazione “impronosticabile” e non calcolabile) e neppure traumatici, grazie anche allo splendido lavoro del preparatore atletico Giorgio D’Urbano e dei suoi collaboratori, la situazione si è improvvisamente complicata nell’ultima settimana di lavoro del 2025.