Cesena a Catanzaro senza Prestia. Mignani: “In campo con la voglia di passare il turno”

Vigilia di play-off per il Cesena, in campo sabato alle 17.15 a Catanzaro contro i calabresi dell’ex Fabio Caserta. Con la salvezza in tasca e un settimo posto che vale tanto, Michele Mignani presenta la nuova avventura annunciando l’assenza di Prestia in difesa: “Prestia non ci sarà, il problema che ha avuto non è grave ma non gli permette di essere presente, del resto sono tutti a disposizione, compreso La Gumina. I play-off? Quando entri in una competizione come questa devi entrarci pensando di passare il turno. La voglia e l’idea è questa, troveremo una squadra che perde poco, ha valori individuali e grande organizzazione. I play-off variano da situazione a situazione. Dipende da che posizione arrivi della classifica, in questa occasione dobbiamo sapere che partiamo con uno svantaggio ma questo deve diventare la nostra forza”.